Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
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Избранный президент США Дональд Трамп крайне негативно высказался о деятельности действующего главы государства Джо Байдена.
Он назвал президентство Байдена «полной и абсолютной катастрофой для США».
Свою позицию Трамп объяснил тем, что в Америке стремительно распространяются насилие и терроризм.
«Джо Байден – это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа», – написал он на своей странице в соцсети.
Из-за мягкой миграционной политики Байдена, считает Трамп, в стране получил распространение радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений.
Ранее сообщалось о том, что Трамп привлечет в команду ведущих представителей технологического сектора.