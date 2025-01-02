Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Он назвал президентство Байдена «полной и абсолютной катастрофой для США».

Свою позицию Трамп объяснил тем, что в Америке стремительно распространяются насилие и терроризм.

«Джо Байден – это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа», – написал он на своей странице в соцсети.

Из-за мягкой миграционной политики Байдена, считает Трамп, в стране получил распространение радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений.

Ранее сообщалось о том, что Трамп привлечет в команду ведущих представителей технологического сектора.