Трамп привлечет в команду ведущих представителей технологического сектора
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Избранный президент США Дональд Трамп набирает в свою команду ведущих представителей технологического сектора, сообщает американское издание The Hill.
В Соединенных Штатах большая часть высокотехнологичных компаний сосредоточена в Кремниевой долине (город в юго-западной части Сан-Франциско в штате Калифорния).
Во время первого президентского срока Трампа представители Кремниевой долины поддерживали демократическую партию.
По данным издания, в этот раз некоторые лидеры Кремниевой долины сделали взносы по одному миллиону долларов в фонд инаугурации Дональда Трампа. Эксперты объясняют это тем, что технологические компании хотят сохранить свое влияние и не вступать в конфронтацию с администрацией нового президента.
Ранее сообщалось о том, что Маск принудил конгрессменов пересматривать проект бюджета в канун Рождества.