Трамп привлечет в команду ведущих представителей технологического сектора

В Соединенных Штатах большая часть высокотехнологичных компаний сосредоточена в Кремниевой долине (город в юго-западной части Сан-Франциско в штате Калифорния).

Во время первого президентского срока Трампа представители Кремниевой долины поддерживали демократическую партию.

По данным издания, в этот раз некоторые лидеры Кремниевой долины сделали взносы по одному миллиону долларов в фонд инаугурации Дональда Трампа. Эксперты объясняют это тем, что технологические компании хотят сохранить свое влияние и не вступать в конфронтацию с администрацией нового президента.

Ранее сообщалось о том, что Маск принудил конгрессменов пересматривать проект бюджета в канун Рождества.