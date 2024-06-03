Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой для человечества сейчас

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие представляет самую большую угрозу для существования человечества в данный момент. Соответствующее заявление бывший президент сделал в беседе с телевизионным каналом Fox News .

Таким образом политик в очередной раз выразил свое несогласие с позицией своего политического оппонента Джо Байдена, ранее заявившего, что проблема изменения климата и глобального потепления является главной опасностью для человека сегодня. Трамп подчеркнул, что считает угрозу, исходящую от ядерного вооружения более важной.

Он также указал на то, что действующий глава Соединенных Штатов называет глобальное потепление самой большой экзистенциальной угрозой, но потенциальное применение ядерного арсенала способно нанести такой урон, что об этом «не нужно и говорить». Подобное развитие событий повлекло бы за собой полное уничтожение и является настоящей угрозой, подчеркнул Трамп.

Накануне Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову закончить ближневосточный конфликт.