Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт в Палестине

Американский политик Дональд Трамп дал обещание экс-чемпиону чемпионата UFC, россиянину Хабибу Нурмагомедову, что остановит палестино-израильский конфликт в случае своего повторного прихода к власти. Видео, на котором запечатлен их разговор опубликовал экс-боец ММА Там Хан в своих социальных сетях.

Известно, что политик и спортсмен встретились на прошедшем в ночь на воскресенье бое российского спортсмена Ислама Махачева с американским бойцом Дастином Порье. Уточняется, что Нурмагомедов присутствовал на мероприятии в качестве секунданта Махачева, а Трамп – в качестве рядового зрителя.

Сообщается, что в ходе турнира Нурмагомедов заговорил с Трампом. В ходе диалога, спортсмен выразил уверенность в том, что политик остановил бы текущий конфликт на Ближнем Востоке, если бы являлся президентом Соединенных Штатов.

«Мы это остановим. Я это остановлю», – заверил его в ответ Трамп.

Накануне Зеленский заявил о готовности Киева сделать все, ради завершения ближневосточного конфликта.