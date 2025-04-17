Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана 24 апреля. Об этом он рассказал журналистам.

Американский лидер выразил уверенность в том, что Киев будет придерживаться всех условий будущего соглашения. Его слова приводит РИА Новости.

«Сделка по минералам, я полагаю, будет подписана в следующий четверг. И я предполагаю, что они будут придерживаться сделки, так что посмотрим», — сказал Трамп.

По информации первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко, в переговорах между США и Украиной достигнут значительный прогресс по вопросу полезных ископаемых. Она отметила, что в ближайшее время ожидается завершение формализации документа.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что детали предстоящей сделки между США и Украиной по минералам в настоящее время прорабатываются. Основой этого соглашения является проект, который глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал в феврале 2025 года.

Подписание сделки о редкоземельных металлах было отменено в конце февраля после визита Зеленского в Вашингтон, во время которого он столкнулся с критикой со стороны американских официальных лиц.

Трамп выразил недовольство поведением Зеленского, упрекнув его в неуважении, а вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал его как «неблагодарного агитатора за демократов».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США могут ослабить санкции в обмен на мир на Украине.