Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу из-за Китая

Президент США Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу из-за возросшего влияния Китая на регион. Такое заявление президенту Панамы Хосе Раулю сделал госсекретарь США Марко Рубио.

По мнению американского лидера, нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии КНР над районом Панамского канала представляет угрозу для канала и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

Для США статус-кво неприемлем, добавил Рубио, поэтому Соединенные Штаты будут вынуждены принять меры для защиты своих прав.

Ранее сообщалось о том, что Трюдо пригрозил Трампу готовностью Канады дать сильный ответ на пошлины США.