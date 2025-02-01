Трюдо пригрозил Трампу готовностью Канады дать сильный ответ на пошлины США

Канада готова дать адекватный, мощный и равнозначный ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины с 1 февраля, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече Совета по отношениям между Канадой и США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на товары, поступающие из Канады и Мексики. По его словам, это связано с проблемами, которые возникают из-за нелегальной миграции и торговли наркотиками на границах этих стран.

«Если президент (Трамп — прим. ред.) решит ввести какие бы то ни было пошлины против Канады, у нас готов ответ — целенаправленный, сильный, но разумный и незамедлительный ответ», — сказал Трюдо, его цитирует Reuters.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна уже отреагировала на опасения, которые высказал президент США, когда объявил о повышении тарифов. По его словам, Канада не намерена предпринимать ответные меры против США, но если американская сторона всё же пойдёт на этот шаг, то Оттава будет вынуждена принять соответствующие экономические и политические меры.

Ранее Трюдо послал Трампа с его идеями о присоединении Канады.