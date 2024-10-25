Трамп не исключил, что в случае победы на выборах помилует сына Байдена

Экс-президент США, кандидат в президенты страны на предстоящих выборах от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что может помиловать сына Джо Байдена в случае победы.

Об этом политик сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту в ответ на вопрос, поможет ли Трамп Хантеру Байдену в случае, если его отправят за решетку, передает ТАСС.

Байден-младший стал объектом общественного внимания после серьезных обвинений, выдвинутых против него в декабре 2023 года. Ему инкриминировали девять пунктов по делу о неуплате налогов, в связи с чем прокуратура утверждают, что он потратил миллионы долларов, игнорируя свои обязательства перед налоговыми органами. За эти нарушения ему может грозить до 17 лет лишения свободы.

В сентябре 2024 года Хантер Байден признал свою вину по всем девяти пунктам обвинения. Кроме того, в июне 2024 года он был признан виновным жюри присяжных по трем другим инцидентам, связанным с нарушениями правил хранения оружия. Это также может привести к дополнительному сроку тюремного заключения до 25 лет.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Камала Харрис назвала Дональда Трампа фашистом.