Президент Франции Эммануэль Макрон не обратил внимание на премьер-министра Индии Нарендру Моди, когда приветствовал гостей международного саммита по искусственному интеллекту в Париже. Данный момент попал в трансляцию, которую агентство Associated Press вело на своем YouTube-канале.

Глава Франции поздоровался с вице-президентом США Джей Ди Венсом, генсекретарем ООН Антониу Гутерришем, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен – поцеловал. Премьер Индии протягивал руку для приветствия, но Макрон почему-то решил его проигнорировать. При этом индийская сторона выступает в качестве одного из организаторов данного мероприятия.

Ранее Макрона обвинили в подготовке государственного переворота с целью в третий раз стать президентом Франции. Это предположение было сделано на основании того, что руководителем Конституционного совета Франции был назначен Ришар Ферран.