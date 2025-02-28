Трамп неожиданно прервал речь премьера Великобритании Стармера

Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал речь премьер-министра Великобритании Кира Стармера на недавней пресс-конференции в Вашингтоне. На это обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, отметив момент в соцсети X.

Он подчеркнул, что американский лидер прервал британского политика, когда тот рассуждал о Канаде.

«Краткое изложение заблуждений Великобритании относительно "особых отношений". Стармер продолжает рассказывать о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп», — написал Дизен и прикрепил к своей публикации подтверждающие кадры.

Дизен отметил, что такие инциденты подрывают мифическую концепцию об отношениях США и Великобритании, которые ранее называли «особенными».

Стармер прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. Как отмечали СМИ, он планировал обсудить с американским президентом нескольких актуальных вопросов, включая конфликт на Украине и гарантии безопасности для нее. Б

Британский премьер подчеркивал, что надеется на продолжение сотрудничества с США, которое, по его словам, приведет к значительным достижениям для обеих стран.

Ранее американский сенатор Джон Кеннеди посоветовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру купить пони для «психологической поддержки».