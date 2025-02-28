Сенатор Кеннеди порекомендовал премьеру Британии Стармеру купить пони

Сенатор Джон Кеннеди от американского штата Луизиана сделал необычное предложение премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. В своем посте в соцсети X он порекомендовал премьеру приобрести пони для «психологической поддержки».

Это предложение возникло на фоне недавних переговоров между Великобританией и Маврикием о передаче суверенитета над архипелагом Чагос.

Кеннеди отметил, что Стармер ощущает вину из-за колониального прошлого страны, которое якобы навязано ООН, однако он не желает уступать Маврикую, так как на архипелаге находится важная британско-американская военная база.

По мнению сенатора, это соглашение позволит Лондону сохранить свое военное присутствие в Индийском океане и противостоять растущему влиянию Китая.

«Мне жаль, что он (Стармер — ред.) чувствует себя виноватым. Пускай купит себе пони для психологической поддержки, но он не должен сдавать американскую военную базу! Мистер (президент США Дональд — ред.) Трамп, пожалуйста, не соглашайтесь на это», — заявил Кеннеди.

Ранее в газете The Telegraph сообщалось, что стороны достигли предварительного соглашения, которое позволит Великобритании сохранить контроль над стратегически важной военной базой на острове Диего-Гарсия. Упоминалось, что премьер Стармер хотел завершить это соглашение до визита президента США Дональда Трампа, чтобы избежать возможных противоречий, поскольку Трамп, как предполагается, выступает против сделки.

В октябре 2024 года Великобритания объявила о достигнутом соглашении, по которому Маврикий получит суверенитет над архипелагом Чагос, включая Диего-Гарсию. Несмотря на это, Лондон по условиям сделки все равно сохранит контроль над военной базой на следующие 99 лет, а Маврикий будет получать ежегодную финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что что президент США Дональд Трамп принял приглашение короля Карла III посетить Великобританию.