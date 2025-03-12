В Британии заявили, что результаты выборов в Гренландии разочаруют Трампа

На фоне заявлений Дональда Трампа о стремлении приобрести Гренландию на острове «неожиданную победу» в выборах одержала оппозиционная партия Demokraatit. Об этом пишет британское издание The Times.

По мнению авторов статьи, результаты голосования в Гренландии разочаруют американского президента Дональда Трампа, ведь партия «Демократы» занимает осторожный подход к обретению Гренландией независимости от Дании и эта победа в выборах стала неожиданной и для правящей на острове партии Inuit Ataqatigiit.

Фактически, по результатам голосования становится понятно, что многие гренландцы выступают за постепенное отделение от датчан и не желают становится частью США после «расставания» с Данией, отмечается в публикации.

Ранее премьер Гренландии ответил Трампу на его желание принять самый крупный остров в состав США, подчеркнув, что гренландцы не хотят быть американцами.