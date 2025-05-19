По словам философа Александра Дугина, глобалисты просчитали невозможность разрешения украинского конфликта посредством переговоров между главой государства Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, они создали для этого все условия. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что президент Штатов желает остановить боевые действия, а российский лидер — победить. Если Трамп даст России эту победу, то Москва остановит конфликт, однако американский лидер этого сделать не может, поэтому война продолжится.

Ранее на Западе сообщили, что Россия настаивает на выполнении Украиной двух неприемлемых условий.