В ходе своего выступления Дональд Трамп подверг резкой критике политику действующего американского лидера Джо Байдена, заявив, что его предшественник склонен инициировать военные конфликты по причине собственной недальновидности.

Президент США противопоставил себя не только Байдену, но и другим предшественникам, заявив о своих успехах в урегулировании международных кризисов.

«Не думаю, что какой-то президент закончил войну, я закончил восемь. Думаете, (Джордж) Буш закончил войну, Байден закончил войну? Байден начинал войны. Потому что он был тупым», — прозвучало из уст республиканца в стенах Белого дома.

Особое внимание в своих обвинениях Трамп уделил ситуации на Украине. Политик возложил ответственность за эскалацию украинского конфликта непосредственно на администрацию Байдена, подчеркнув, что при его собственном руководстве страной подобного развития событий удалось бы избежать. По мнению Трампа, только сильная и прагматичная внешняя политика способна предотвращать, а не провоцировать глобальные столкновения.

Ранее сообщалось о том, что Трамп усомнился в поставках «Томагавков» Украине, ссылаясь на интересы США.