Трамп обвинил Китай в манипулировании собственной валютой

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкими обвинениями в адрес Китая, утверждая, что Пекин манипулирует своей валютой в попытке компенсировать последствия введенных Вашингтоном торговых тарифов. Таким мнением американский лидер поделился во время выступления на ужине Национального республиканского комитета.

Трамп утверждает, что снижение курса юаня является ответом Китая на новые тарифы США.

«Вы должны отдать им должное. Они манипулируют своей валютой сегодня в качестве компенсации за тарифы. Они не должны так делать, игра не должна вестись таким образом», — отметил президент США.

Китай в ответ на действия США уже объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на ряд американских товаров. Эти меры вступят в силу 10 апреля и, как утверждают эксперты, могут оказать серьезное влияние на торговые отношения между двумя странами, усугубляя существующий торговый спор.

Комментируя готовящиеся шаги Пекина, Трамп сообщил о планах повысить тарифы на продукцию из Китая до рекордных 104%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее отметила, что Дональд Трамп будет «невероятно щедр» в случае достижения сделки по тарифам с Китаем. По ее словам, это может привести к смягчению экономических мер. Тем не менее Пекин уже дал понять, что будет упорно бороться с американской политикой и не намерен уступать в этом противостоянии.