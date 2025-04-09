Трамп пообещал Пекину «невероятную щедрость» за готовность обсудить пошлины

Если Китай проявит инициативу к проведению переговоров с США по пошлинам, то американский президент будет по отношению к нему «невероятно щедр». Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп считает, что Пекин готов пойти на сделку, но не знает, с чего начать переговоры, добавила она.

В Белом доме считают ошибочным решение Китая применить контрмеры, сказала Левитт. Именно это привело к тому, что США повысили пошлины в отношении Пекина до 104%.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран в размере 10%.

С 9 апреля будут введены зеркальные тарифы в отношении отдельных государств, в том числе Китая (34%). Пекин заявил о намерении ввести в 10 апреля 34%-ные пошлины на ввоз американских товаров.

Ранее Трамп заявил о том, что США будут заключать только выгодные сделки.