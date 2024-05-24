Трамп отказался от «сидячих» дебатов с Байденом

Претендент на пост президента Соединенных Штатов от партии республиканцев Дональд Трамп заявил о своем отказе участвовать в дебатах с действующим главой страны Джо Байденом, если они будут проводиться в «сидячем формате». Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что соответствующее заявление американский политик сделал в ходе митинга со своими сторонниками в городе Нью-Йорк. Как поделился со своими поклонниками Трамп, накануне действующее правительство Штатов выдвинуло ему предложение поставить столы и стулья для проведения дебатов. По словам политика, он отказался, заявив, что оппоненты будут стоять в ходе дебатов.

Ранее Трамп пообещал закрыть границы Соединенных Штатов и выдворить из страны нелегалов в случае своей победы в предстоящих президентских выборах.