Трамп пообещал закрыть границу США и выгнать нелегалов в случае победы на выборах

В случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах президента США, политик Дональд Трамп пообещал закрыть южную страницу государства и перекрыть поток нелегалов из соседней Мексики. В то же время, нелегальные мексиканцы, находящиеся в Штатах отправятся «туда, где им самое место», добавил он. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Как заявил сам политик, в первый же день работы его администрации, южная граница Соединенных Штатов будет закрыта для того, чтобы окончить данное «нашествие». Трамп подчеркнул, что всех нелегальных союзников нынешнего главы государства домой, ведь там им «самое место», считает политик. Уточняется также, что данную речь экс-президента Штатов слушало от 80 до 100 тысяч американцев.

Политик также дал обещание, что на втором его президентском сроке в стране начнется самая большая в истории государства «операция по депортации».

Ранее сообщалось о том, что Трамп разработал план по окончанию украинского конфликта, но он не станет его озвучивать до выборов.