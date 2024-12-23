Трамп отверг возможность Маска стать президентом США

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что бизнесмен Илон Маск не сможет занять его место на посту президента. Об этом он сказал на конференции AmericaFest в Финиксе (Аризона), передает ТАСС.

Трамп указал на то, что Маск, родившийся в Претории (ЮАР), не соответствует конституционным требованиям, которые запрещают выдвижение на высший пост граждан, не родившихся на территории США.

Маск, родившийся в 1971 году, в южноафриканском городе Претория, сначала переехал в Канаду, а затем в США. Там он стал одним из самых влиятельных предпринимателей мира.

Конституция Соединенных Штатов строго регламентирует требования к кандидатам на пост президента. Они исключают возможность выдвижения граждан, родившихся за пределами страны. Трамп подчеркнул, что это обстоятельство исключает Маска из числа потенциальных кандидатов на должность главы государства.

Несмотря на это, Маск продолжает оказывать заметное влияние на американскую политику. Газета The Washington Post назвала его «теневым президентом» США, указывая на его активное участие в политическом процессе.

NBC сообщила, что в окружении Трампа начинают ощущать усталость от влияния Маска, который активно продвигает свою концепцию второго срока новоизбранного президента.

По информации источников, в будущем Илон Маск вместе с политиком Вивеком Рамасвами может возглавить новое ведомство в рамках администрации Трампа. Оно будет заниматься повышением эффективности работы правительства и борьбой с бюрократией.

Ранее Дональд Трамп заявил, что утвердит на посту президента США два пола в стране — мужской и женский.