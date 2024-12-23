Дональд Трамп, который недавно стал президентом Соединённых Штатов, заявил о намерении утвердить на государственном уровне официальную политику. В рамках этой политики будут признаны только два гендера: мужской и женский. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на конференции Turning Point USA, которая проходила в штате Аризона. Информацию об этом предоставил телеканал Fox News.

Как отмечается в публикации, практически все присутствовавшие на конференции участники отреагировали на заявления будущего главы государства бурными и нескончаемыми аплодисментами.

«При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» — отметил Трамп.

В первых числах декабря информационное агентство Reuters сообщило, что в первые часы своего президентства Дональд Трамп намерен подписать более двух десятков указов и распоряжений, которые могут существенно повлиять на политику Соединенных Штатов.