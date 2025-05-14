Трамп ответил на критику за принятие в дар Boeing от Катара

В соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп сообщил, что Boeing 747-8, который Катар намерен преподнести в качестве дара американскому лидеру, будет передан в распоряжение Военно-воздушных сил США.

Трамп подчеркнул, что данный презент является жестом благодарности от страны, чью безопасность Соединенные Штаты успешно обеспечивают в течение продолжительного времени.

По его словам, самолет будет временно использоваться правительством в качестве борта ВВС, пока не будут поставлены новые Boeing, сроки прибытия которых значительно задерживаются.

Трамп назвал дураками критикующих его за принятие в дар премиального Boeing. Экс-президент считает нецелесообразным расходование миллионов долларов налогоплательщиков на покупку самолета, когда его можно получить безвозмездно от государства, желающего отблагодарить США «за качественную работу».

Ранее в американских СМИ появилась информация о планах администрации Трампа принять от королевской семьи Катара в дар Boeing 747-8, который предполагалось использовать в качестве президентского самолета (Air Force One).

Эта инициатива вызвала критику со стороны ряда американских законодателей. Национальный комитет Демократической партии выпустил заявление для прессы, назвав данное событие «очередной аферой Трампа».

Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства, выразил мнение, что предложение Катара о предоставлении роскошного самолета для использования в качестве Air Force One представляет собой «прямой подкуп».

Представитель Катара уточнил, что формально самолет передается в дар Пентагону от Министерства обороны Катара. Предполагается, что американское оборонное ведомство переоборудует самолет для нужд президента, учитывая необходимые требования безопасности и модификации.

После завершения президентского срока Трампа планируется передать лайнер в дар президентской библиотеке Трампа, чтобы он мог продолжать им пользоваться.

Ранее сообщалось, что Катар перегнал в США Boeing для передачи Трампу еще месяц назад.