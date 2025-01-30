Трамп подписал первый закон после вступления в должность президента
Первый закон Трампа назван в честь убитой нелегалом 22-летней студентки
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп подписал первый законопроект после инаугурации. Согласно документу, правоохранители должны будут отправлять под арест всех незаконных мигрантов, задержанных за такие преступления, как кража, грабеж, нападение на офицера полиции, убийство и любые преступления, которые обернулись смертью или травмами.
Данное заявление американский лидер сделал в ходе выступления на церемонии в Белом доме.
Новый закон назван в честь 22-летней студентки медицинского колледжа, которую убил нелегал в штате Джорджия.
По словам президента США, она считалась лучшей в классе.
«Америка никогда не забудет Лейкен "Надежду" Райли, потому что теперь ее имя носит закон», - отметил Трамп.
Девушка стала жертвой члена банды. Его должны были депортировать, но отпустили, как и миллионы других опасных мигрантов. Убийцу девушки перевозили в другой штат за счет государства, но потом отпустили, после чего он был задержан за воровство, сообщил Трамп.
Ранее сообщалось о том, что военная и экономическая помощь Украине приостановлена по указу Трампа.