Трамп подписал первый закон после вступления в должность президента

Президент США Дональд Трамп подписал первый законопроект после инаугурации. Согласно документу, правоохранители должны будут отправлять под арест всех незаконных мигрантов, задержанных за такие преступления, как кража, грабеж, нападение на офицера полиции, убийство и любые преступления, которые обернулись смертью или травмами.

Данное заявление американский лидер сделал в ходе выступления на церемонии в Белом доме.