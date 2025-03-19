Трамп подтвердил, что неофициально общался с Путиным до звонка 18 марта

В интервью изданию Washington Examiner президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным 18 марта не был первым. До этого, по словам Трампа, состоялись и другие беседы, которые ранее не разглашались.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Лидеры обсудили пути урегулирования военного конфликта на Украине и выразили общее стремление к нормализации отношений, подчеркнув свою особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность.

Трамп отметил, что первые контакты были установлены за три-четыре недели до этого, но не уточнил даты предыдущих разговоров.

«Вы знаете, я уже говорил с Путиным — это не просто телефонный разговор, с которого все началось. У нас были и другие звонки», — сказал Трамп.

На вопрос о том, как он намерен повлиять на Россию для достижения перемирия, президент США не дал конкретного ответа, но подчеркнул, что у Путина есть серьезные причины для этого.

Ранее Трамп заявил, что Путин не требовал прекратить оказание помощи Украине.