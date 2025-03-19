Трамп: в ходе разговора с Путиным вопрос прекращения помощи Украине не поднимался

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил , что не обсуждал вопрос прекращения помощи Украине в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, он отметил, что российский лидер не озвучивал данное требование.

«Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась», — сказал он.

Напомним, телефонный разговор президента США и президента РФ состоялся во вторник, 18 марта. За их переговорами следил весь мир.

Политики общались почти 2,5 часа. В ходе разговора они обсудили ряд важных тем: от решения украинского вопроса до хоккея. Контакты Вашингтона и Москвы будут продолжены.

Ранее Трамп раскрыл содержание телефонного разговора с Путиным.