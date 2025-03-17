Трамп подтвердил введение импортных пошлин в США с 2 апреля

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин, которые вступят в силу 2 апреля 2025 года. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Эта мера коснется широкого спектра товаров, и, согласно заявлению главы государства, исключений для стального и алюминиевого импорта не предусмотрено.

«Много миллиардов долларов уже поступили к нам, и большие суммы средств начнут поступать с 2 апреля», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что новые пошлины будут зеркальными. Это означает, что они будут равны тем, которые другие страны взимают при импорте товаров из США.

Трамп также не упустил возможность пошутить о дате ввода новых пошлин, отметив, что хотел бы ввести их с 1 апреля (этот день считается Международным днем смеха, или дурака. — Прим. ред.).

10 февраля американский президент уже ввел таможенные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, которые вступили в силу 12 марта.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия подготовит ответные меры на тарифы США.