Трамп пообещал лишить денег укрывающие нелегалов города и штаты

В Соединенных Штатах готовится проект закона, по которому те города, которые защищают нелегальных мигрантов, будут лишаться федерального финансирования. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент Дональд Трамп.

По утверждению главы Белого дома, те населенные пункты, где защищают нелегально прибывших в страну мигрантов, становятся позором для США. Там защищают преступников, но не их жертв.

«Работаем над документами, чтобы остановить все федеральное финансирование для любого города или штата, которые позволяют этим смертельным ловушкам существовать», — указал Трамп.

Он добавил, что над порядками в некоторых американских городах уже смеются по всему миру.

Ранее сообщалось, что Трамп представил дизайн для «золотой карты», по которой будет предоставляться вид на жительство в США иностранцам-инвесторам. Такую карту будут получать те люди, которые заплатят $5 млн, и на ней будет изображение самого президента Соединенных Штатов.