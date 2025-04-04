Трамп представил дизайн «золотой карты» для гражданства США за $5 млн

Президент США Дональд Трамп представил дизайн «золотой карты» стоимостью $5 млн, предназначенной для иностранцев, желающих получить американское гражданство. На карте изображен сам Трамп.

«За $5 млн это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа», — сказал президент.

В завершение Трамп поинтересовался у представителей прессы, не желает ли кто-нибудь приобрести данную карту.

28 февраля Трамп заявлял, что США намерены запустить программу продажи «золотых» видов на жительство (ВНЖ) за $5 млн. Американский лидер тогда заверил, что эта инициатива позволит иностранным инвесторам, сделавшим крупные вложения в экономику США, получить вид на жительство.

Ранее известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о «минусах» американского гражданства. По мнению Лебедева, гражданство Соединенных Штатов не предоставляет желаемых преимуществ и оно самое невыгодное в мире.