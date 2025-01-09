Трамп пообещал не дать Пекину управлять Панамским каналом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Китаю управлять Панамским каналом.

Он утверждает, что китайские власти уже достигли контроля над стратегически важным объектом. Его слова приводит РИА Новости.

«Им отдали его за $1, и теперь они берут больше с наших кораблей... И Китай управляет Панамским каналом. Этого не будет», — сказал Трамп.

Новый президент США добавил, что примет меры для прекращения влияния Китая на Панамский канал.

В администрации Панамского канала информацию о влиянии Китая также прокомментировали. В интервью газете The Wall Street Journal руководитель администрации Васкес Моралес отрицает участие Пекина в управлении каналом и доступом к операциям в нем.

Президент Панамы Хосе Рауль ранее заявлял, что страна не планирует снижать тарифы на проход американских судов через канал.

Ранее издание The Hill сообщило, что в США скептически отнеслись к идее Дональда Трампа «присоединить» Гренландию и Панамский канал.