В США скептически отнеслись к идее Трампа «присоединить» Гренландию и Панамский канал

Республиканцы с недоверием отнеслись к идее избранного президента Дональда Трампа «присоединить» Гренландию и Панамский канал. Вместе с тем сенаторы не хотят противостоять будущему главе государства.

По мнению сенатора Майкла Маккола, США не могут купить Панамский канал и вернуть себе контроль над ним. Но, считает он, передача канала властям Панамы – невыгодна для США.

Маккол считает, что в перспективе Трамп будет часто предлагать какие-либо внешнеполитические идеи, поэтому призвал законодателей быть к этому готовыми.

Сенатор Джон Корнин, в свою очередь, отметил, что территориальная экспансия для США не является чем-то новым. Он напомнил, что в 1845 году США приобрели Аляску, Гавайские острова и даже Техас.

Ранее сообщалось о том, что Медведев дал совет Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду.