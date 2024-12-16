Переехавший в Россию американец раскрыл мирный план Трампа по Украине

Бывший морпех и полицейский Джон Дуган, переехавший в Россию из США, дал интервью KP.RU . В нем он высказался о плане новоизбранного американского президента по урегулированию конфликта на Украине, а также предположил, какая судьба ждет Владимира Зеленского.

Джон Дуган был уволен из полиции в Палм-Бич во Флориде по надуманным обвинениям. Уже будучи не являясь сотрудником участка, американец стал публиковать информацию про прошлую работу и коррупцию, что не понравилось местным властям. Вскоре Дуган разместил компромат на американские спецслужбы. Мужчину после кругов следственного ада обвинили в «работе на русских». Тогда Дуган попросил политического убежища в России и сбежал из штатов транзитом через разные страны.

Сейчас Дуган живет в Москве, периодически он ездит на Донбасс и продолжает вести свой блог, где рассказывает правду об Америке, власти, комментирует актуальные события. С ним связываются многие люди, которые передают ценную информацию. Например, с Дуганом связывался свидетель подрыва газопроводов «Северный поток», которые показал, как с инцидентом связаны американские водолазы. Анонимный источник прислал фото с учений НАТО в Балтийском море. Также американец получил доказательства отмывания денег и контрабанды оружия на Украине.

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, Дуглас уверен, что Трамп не будет вредить военно-промышленному комплексу, однако и продолжать активно поддерживать Киев не станет. Во многом из-за коррупции. По словам Дугласа, Трамп не хочет развязывать прокси-войны по всему миру и не заинтересован в продолжении украинского кризиса.

По предположению собеседника «Комсомолки», СВО может завершиться в 2025 году как раз после вступления Дональда Трампа в должность. Это нервирует Зеленского, ведь риторика в отношении Украины при республиканце ужесточится.

«Трамп будет добиваться проведения на Украине свободных и честных выборов, которые не будут контролировать американское «глубинное государство» и такие, как Нуланд. По-моему, голосование на Украине будет гораздо более пророссийским, потому что все проукраински настроенные сбежали в Европу и США и уже не вернутся», — высказался беглый американец.

Дуглас считает, что Украине придется пойти на отказ от территорий, которые контролирует Россия. Таким образом, РФ получит большую часть территории к востоку от реки Днепр. При этом украинская столица станет нейтральной зоной

Высказался Дуглас и про судьбу Зеленского. По его мнению, украинский президент не сможет удержать позиции, а также оправдать западные интересы. Американец отметил, что ЦРУ может ликвидировать Зеленского, которого запомнят на ближайшие 20 лет как «маленького тирана». По словам собеседника, Украину никогда не пустят в НАТО, ведь эта страна ведет бои за счет западных налогоплательщиков.

«А когда конфликт закончится, выбивать кредиты придут американские компании, в том числе ВПК. Они лишат Украину всех ресурсов и превратят в окончательно обедневшую страну. А та часть, что перейдет России, будет развиваться, как это произошло с Крымом», — заключил Дуглас.

Ранее сообщалось, что в США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы.