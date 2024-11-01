Экс-президент США, кандидат в президенты страны от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что намерен разъединить Россию и Китай, если ему удастся вновь стать президентом США.

В интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп обвинил действующую администрацию президента Джо Байдена в том, что она способствовала сближению Москвы и Пекина, что, по его словам, является «позором».

Трамп, который уже имеет опыт общения с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, утверждает, что у него были крепкие отношения с ними. Он также напомнил, что на последнем саммите БРИКС Путин подчеркнул образцовое сотрудничество РФ и КНР как равноправное и неконъюнктурное.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них будут участвовать Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от Демократической партии. В преддверии выборов Трамп продолжает активно обсуждать внешнюю политику и свою стратегию, нацеленную на изменение глобального политического баланса.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал признать Джо Байдена военным преступником.