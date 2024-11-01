В Госдуме предложили признать Байдена военным преступником

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет выступил с инициативой признать президента США Джо Байдена военным преступником после завершения его полномочий на посту.

В комментарии РИА Новости он отметил, что Байден останется в истории как «самый кровавый американский президент».

«После окончания его каденции на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником», — отметил Шеремет.

По словам депутата, Байден несет ответственность за провокацию конфликтов в различных регионах мира. По мнению Шеремета, американский лидер также создал условия, способствующие началу третьей мировой войны.

В частности, он утверждает, что Байден «срежиссировал» конфликт на Украине, что, по его мнению, привело к геноциду украинского народа и разрушению некогда процветающей страны.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главным оппонентом демократов, которых представляет вице-президент страны Камала Харрис, является республиканец Дональд Трамп.

Ранее Камала Харрис «открестилась» от Джо Байдена после его слов о сторонниках Дональда Трампа.