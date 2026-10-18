Трамп пообещал решение по санкциям против России, которое принесет пользу миру

Президент США Дональд Трамп пообещал принять «очень хорошее» решение по санкциям против России. По его словам, оно должно принести пользу Соединенным Штатам и всему миру. Об этом американский лидер заявил журналистам во время общения в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет ТАСС .

Трамп не стал раскрывать подробности будущего решения. Он отметил, что общественность узнает о нем позднее. При этом президент США не ответил на вопрос о том, как его позицию следует воспринимать Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп отвел 60 дней на оценку возможных последствий введения новых санкций против России и дополнительных пошлин для других стран. В Вашингтоне намерены изучить, как эти меры могут повлиять на экономику США и всего мира. Одной из причин для дополнительного анализа стала напряженная ситуация на мировых энергетических рынках.

Представитель Белого дома Тейлор Роджерс также заявила, что введение ограничений могло бы помешать усилиям американской администрации по урегулированию украинского кризиса. При этом президент сохраняет право применить санкции в любой момент, если сочтет это отвечающим интересам страны.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке действия антироссийских мер, предусмотренных новым законом, до дальнейших распоряжений президента или госсекретаря. Документ, подписанный 18 сентября, предусматривает ужесточение ограничений в отношении российского политического и военного руководства, а также государственных компаний. Кроме того, закон допускает повышение пошлин на российские товары на 500% и на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, на 100%. При этом американская администрация может отказаться от применения этих мер, если сочтет их невыгодными для США.

Ранее сообщалось, что Москву и Петербург атаковали беспилотники.