Москву и Петербург атаковали беспилотники: уничтожено более 200 дронов

В ночь на 18 октября Московский регион и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. По информации SHOT, всего над двумя регионами уничтожили более 200 дронов.

В Московской области и столице к этому часу сбили 127 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало. Из-за угрозы безопасности в аэропортах вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Некоторые рейсы перенаправили на другие аэродромы.

Еще одна крупная атака произошла над Ленинградской областью. Как рассказали SHOT местные жители, взрывы начали раздаваться около двух часов ночи. По данным издания, силы противовоздушной обороны уничтожили 95 беспилотников.

Обломки дронов упали на многоквартирный дом во Всеволожске и частный дом в районе Кировска. В нескольких районах также оказались повреждены линии электропередачи, что привело к кратковременным перебоям с электричеством.

На фоне атаки ограничили работу аэропорта Пулково. Пассажиров и сотрудников воздушной гавани оперативно переместили в безопасные места. Аэропорт сообщил, что будет информировать людей об изменениях по мере поступления новых данных.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее в Пулково укрыли пассажиров и сотрудников на фоне атаки БПЛА.