Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию, посаженную демократом у Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что 200-летняя магнолия, посаженная седьмым президентом страны, демократом Эндрю Джексоном, у Белого дома, будет срублена. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам 47-го американского президента, дерево находится в плохом состоянии и его уже невозможно спасти. Кроме того, отметил он, магнолия представляет опасность для сотрудников администрации США.

«Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что Белый дом сохранит историческую древесину, которую могут впоследствии использовать для благородных целей.

Магнолия, о которой говорил Трамп, известна не только своим внушительным возрастом, но и историей. Семена, из которых она выросла, были привезены из дома Эндрю Джексона в штате Теннесси примерно 200 лет назад.

Джексон являлся первым президентом США, избранный от Демократической партии. Политик считается одним из ее основателей. Джексон руководил США с 1829 по 1837 год.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп за 50 дней президентства упоминал Джо Байдена 316 раз.