Трамп за 50 дней президентства упоминал Байдена 316 раз

Президент США Дональд Трамп за 50 дней работы на посту упоминал имя своего предшественника Джо Байдена не менее 316 раз, передает New York Times.

Причем чаще всего глава Белого дома отзывался о Байдене негативно.

Издание отмечает, что Трамп произносил «Байден» чаще, чем «Америка».

По мнению Джеймс Карвилла, ветерана демократической стратегии, таким образом, возможно, Трамп стремится подготовить граждан к экономическим проблемам из-за его торговых войн.

Политический консультант и специалист по опросам общественного мнения Келлиэнн Конвей считает, что Трамп понимает, что рейтинг популярности Байдена был очень низким, поэтому он стремится чаще напоминать о проблемном наследстве, доставшемуся ему от предшественника.

Ранее сообщалось о том, что нардеп Дубинский назвал подписание Зеленским сделки с США аферой века.