Трамп после победы на выборах в США встретился с первым иностранным лидером

Победитель выборов в США Дональд Трамп встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом сообщил пресс-секретарь южноамериканского лидера Мануэль Адорни в социальных сетях.

Стороны провели встречу в четверг, 14 ноября. Она состоялась во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго.

На встрече, помимо Трампа и Милея, присутствовали высокопоставленные гости — министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн, американский предприниматель Илон Маск, а также сестра Милея — Карина.

Маск, который на встрече выполнял роль неформального советника Трампа, стал центром внимания, когда во время обсуждений держал на руках маленькую девочку.

Милей стал первым иностранным лидером, который встретился с новым президентом США. Агентство Associated Press (AP) сообщило, что встреча прошла в позитивном ключе и была посвящена дальнейшему сотрудничеству между двумя странами.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказался о совместной фотографии Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена, заявив, что она свидетельствует об американском лицемерии.