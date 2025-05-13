Трамп поставил ультиматум по поводу прямых переговоров между Украиной и Россией

Если Украина и Россия в скором времени не наладят прямых контактов между собой, то Соединенные Штаты могут выйти из урегулирования конфликта. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его слова привел портал Breitbart News.

Издание сослалось на сообщение Стивена Уиткоффа, специального посланника американского президента. По его словам, текущий конфликт между Россией и Украиной не является тем, во что вовлечены США. Америка просто хочет выступить посредником в заключении мира. Именно так считает Трамп.

«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то Соединенные Штаты должны дистанцироваться от этого конфликта и просто не вмешиваться в него», — указал Уиткофф.

Он добавил, что если Америка выйдет из процесса урегулирования, то от такого шага будет плохо всем: и Украине, и Европе, и России. В то же время, если во время прямых переговоров получится достичь прогресса, то существует большой шанс завершить вооруженное противостояние.

Ранее Трамп сообщил, что может принять участие в переговорах России и Украины в Турции. По его словам, он стал одним из тех, кто настаивал на этой встрече, и считает, что перемирие может быть достигнуто.