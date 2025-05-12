Трамп может прилететь на переговоры России и Украины в Турции

Трамп заявил, что рассматривает возможность лично прилететь в Турцию на потенциальные переговоры между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает поездки в Турцию, если там действительно состоятся переговоры между Россией и Украиной. По его словам, он стал одним из тех, кто настаивал на этой встрече, и считает, что перемирие может быть достигнуто. Однако свое присутствие он связывает с целесообразностью визита — по его словам, он окажется там, только если посчитает это полезным.

На фоне международных дискуссий о необходимости 30-дневного прекращения огня, Трамп выразил уверенность в том, что стороны смогут договориться. Он отметил, что именно разногласия в подходах лидеров мешали началу диалога.

Сейчас рассматривается Турция как возможная площадка для обсуждения условий перемирия. Ранее Анкара уже не раз заявляла о готовности выступить посредником.

Ранее Песков заявил о желании России найти долгосрочный путь мирного урегулирования конфликта.