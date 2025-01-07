Трамп пожаловался, что Байден усложнил процесс передачи власти
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Уходящий с поста президента США Джо Байден усложняет процесс передачи власти, пожаловался избранный президент США Дональд Трамп.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
В качестве доказательств Трамп привел последние решения администрации Байдена в области экологии и нефтедобычи.
Трамп заявил, что отменит эти указы, как только займет пост президента.
6 января Конгресс утвердил победу Трампа на выборах.
Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 млн долларов помощи.