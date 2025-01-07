Трамп пожаловался, что Байден усложнил процесс передачи власти

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

В качестве доказательств Трамп привел последние решения администрации Байдена в области экологии и нефтедобычи.

Трамп заявил, что отменит эти указы, как только займет пост президента.

6 января Конгресс утвердил победу Трампа на выборах.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 млн долларов помощи.