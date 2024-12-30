В Новый год под елку: Байден объявил о выделении киеву почти 2,5 млн долларов помощи

Как сообщил уходящий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в своем заявлении, которое было опубликовано на сайте Белого дома, он объявил о предоставлении Киеву финансовой помощи в размере почти 2,5 млрд долларов.

По словам главы американского государства, выделение 1,22 млрд в американской валюте из указанной суммы рассчитано в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности», — говорится в публикации пресс-службы американской администрации.

Кроме того, Джо Байден сообщил, что Министерство обороны США сейчас занимается передачей сотен тысяч артиллерийских снарядов Украине.