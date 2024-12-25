Politico: Маск принудил конгрессменов пересматривать проект бюджета в канун Рождества

Издание отметило, что действовал Илон Маск через свою страницу в соцсети X, на которой опубликовал около 150 постов. Парламентарии приняли решение о пересмотре проекта бюджета, однако многие недовольны подобным отношением к работе. Автор материала отметил, что политики в США привыкли действовать взвешенно и обдуманно. По его мнению, Илон Маск не вписывается в формат Белого дома. Бизнесмен привык быстро принимать решения, не оценивая риски, и продвигаться вперед.

По данным издания, изменениями в проекте бюджета недовольны многие конгрессмены. Представители Демократической партии рады хаосу. Избранный президент Дональд Трамп пытается частично переложить ответственность на действующего президента Джо Байдена. Спикер Майк Джонсон не скрывает своего недовольства.

Историк Кремниевой долины Чарльз Петерсон обратил внимание на то, что Илон Маск — приверженец определенной философии бизнеса, направленной на разрушение.

«Для конгресса — и более крупного правительственного аппарата Вашингтона — это предупреждающий знак о том, что грядут события, о том, что тщательно продуманные планы будут взорваны указом самого богатого человека в мире. Для Маска это просто еще один день в офисе», — отметил автор материала.

Ранее сообщалось, что президент США Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год.