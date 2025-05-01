Трамп признался, что пытался запугать Зеленского в Ватикане ради подписания сделки

На встрече в Ватикане во время церемонии похорон Папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность заключения соглашения по вопросам, связанным с полезными ископаемыми. Об этом стало известно из заявления американского лидера, которое было опубликовано телеканалом NewsNation.

В разговоре с главой Украины президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что Россия имеет значительное превосходство в военной мощи, и попытки соперничества с ней не имеют смысла.

«Я говорил ему (Зеленскому — прим. ред.), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — заявил Трамп.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что после проведенных им неких значительных преобразований в армии США Россия якобы значительно отстает от своей военной мощи.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Украина заключили договор, согласно которому Соединённые Штаты получили право использовать доходы от продажи природных ресурсов Украины. В результате переговоров было достигнуто соглашение о создании совместного инвестфонда.