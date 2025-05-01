Трамп признался, что пытался запугать Зеленского в Ватикане ради подписания сделки
Трамп пытался запугать Зеленского в Ватикане ради подписания сделки
Фото: [flickr.com]
На встрече в Ватикане во время церемонии похорон Папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность заключения соглашения по вопросам, связанным с полезными ископаемыми. Об этом стало известно из заявления американского лидера, которое было опубликовано телеканалом NewsNation.
В разговоре с главой Украины президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что Россия имеет значительное превосходство в военной мощи, и попытки соперничества с ней не имеют смысла.
«Я говорил ему (Зеленскому — прим. ред.), что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — заявил Трамп.
Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что после проведенных им неких значительных преобразований в армии США Россия якобы значительно отстает от своей военной мощи.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Украина заключили договор, согласно которому Соединённые Штаты получили право использовать доходы от продажи природных ресурсов Украины. В результате переговоров было достигнуто соглашение о создании совместного инвестфонда.