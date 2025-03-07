Трамп призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров, иначе будет поздно

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к России и Украине немедленно начать мирные переговоры для разрешения конфликта, который продолжается с 2022 года. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По его мнению, если стороны не найдут общий язык, в будущем может стать «слишком поздно» для достижения мирного соглашения.

«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!» — написал Трамп.

Президент России Владимир Путин ранее не раз заявлял, что для Москвы приоритетом является достижение долгосрочного мира на Украине. Он отмечал, что российские власти будут продолжать отстаивать интересы своего народа, подчеркнув, что любой мирный процесс должен основываться на уважении законных интересов всех народов.

Путин также заявлял, что Киев отверг возможность переговоров с Москвой на законодательном уровне. В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который запретил ведение любых коммуникаций с российской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул Зеленскому на то, что их переговоры можно возобновить для обсуждения мира на Украине.