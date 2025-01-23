Трамп призвал всех участников НАТО резко увеличить свои военные расходы

Всем странам, которые входят в Северо-Атлантический альянс, необходимо резко нарастить свои расходы на оборону. Так считает президент США Дональд Трамп, его точку зрения привел ТАСС.

Трамп обвинил многие страны блока в том, что США несли бремя военных расходов вместо них. Они не платили даже положенные 2% от ВВП, и Соединенным Штатам приходилось самим компенсировать все эти деньги альянсу. Это было несправедливо по отношению к Америке. Теперь все должно измениться.

«Собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, потому что это должно было быть сделано еще много лет назад», — указал он.

Глава Белого дома добавил, что теперь его политика будет направлена на перераспределение финансовой нагрузки в НАТО и восстановление справедливости.

Ранее Трамп сообщил, что Украина готова пойти на заключение сделки по завершению конфликта. По его утверждению, дело осталось только за Россией, и по этой причине он планирует как можно быстрее встретиться с президентом Путиным.