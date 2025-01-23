Трамп сообщил о готовности украинских властей пойти на сделку для заключения мира

Киев готов заключить мирный договор с Россией, теперь дело осталось за правительством России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его слова привел ТАСС.

Трамп принял участие в экономическом форуме, который проходил в Давосе. Когда его спросили, закончится ли украинский конфликт на протяжении года, он сообщил, что Киев уже готов пойти на мир.

«Ну, вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», — указал он.

Трамп также высказался, что готов как можно скорее готов встретиться с Владимиром Путиным и как можно скорее положить конец войне. Он добавил, что усилия по завершению боевых действий уже предприняты, и это очень важно, чтобы завершить конфликт, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Ранее Трамп пообещал на том же форуме, что предпримет усилия по снижению цен на нефть. Он попросит Саудовскую Аравию и другие страны, входящие в ОПЕК, уронить стоимость нефти, и это завершит конфликт на Украине.