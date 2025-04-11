Глава РФПИ Дмитриев провел в Петербурге встречу со спецпосланником США Уиткоффом

В настоящее время подробности встречи не раскрываются. О визите спецпосланника стало известно утром 11 апреля. СМИ предполагали, что Стив Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента сообщил, что на данный момент в график главы государства не была внесена встреча с американским представителем. Дмитрий Песков заверил, что проинформирует общественность, если рабочий график президента будет изменен.

Издание «Вести» сообщило, что встреча Дмитриева и Уиткоффа проходила в гостинице «Гранд Европа», которая находится в центре Санкт-Петербурга. После переговоров они покинули гостиницу. Кортеж направился дальше. Информация о дальнейших планах американского представителя не предоставляется.

Напомним, российско-американские переговоры направлены на решение многих дипломатических проблем, которые образовались между странами из-за нежелания администрации прошлого президента США учитывать позицию России в отношении значимых международных вопросов. На них также обсуждают конфликт на Украине и способы его завершения.

Ранее сообщалось, что самолет разведки ВВС США вышел на границу Ленобласти.