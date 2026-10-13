«Дизельная сделка» между Россией и США неожиданно обернулась острым публичным конфликтом между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. В ходе взаимной критики американский президент прямо заявил, что именно украинский лидер мешает переговорному процессу и потому должен покинуть свой пост. Свою точку зрения на то, к чему приведет этот конфликт, Общественной Службе Новостей высказал член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.

По его убеждению, «дизельная сделка» может дать шанс решить всю украинскую проблему целиком — включая сам вооруженный конфликт — и найти дорогу к миру уже без Зеленского.

Главный вывод, к которому, по мнению эксперта, пришли Трамп и остальные участники процесса, прост: Зеленский недоговороспособен и не понимает реального положения дел. Вакаров напоминает, что украинский лидер — прежде всего актер, умеющий приспосабливаться, вживаться в роль, получать аплодисменты и быть изворотливым. Но беда в том, что он так и не стал политиком — не захотел понять и принять правила игры. А с такими исполнителями рано или поздно поступают одинаково: либо берут на роль, либо списывают. Похоже, сейчас наступает второй сценарий, и складывается ощущение, что приближается реальный конец режима Зеленского.

Последствия этого конфликта могут оказаться тектоническими. У украинцев, по словам Вакарова, появился шанс избавиться от Зеленского и его окружения, и эксперт выражает надежду, что Трамп додавит ситуацию и выведет все происходящее на финишную прямую. Однако выбор, который предстоит сделать украинцам, не обойдется без того, что называется политической волей России. Здесь эксперт напоминает о позиции Владимира Путина: выборы на Украине возможны только тогда, когда в них примут участие и граждане Украины, проживающие на территории России. Это принципиальное условие, без которого любой электоральный процесс рискует оказаться нелегитимным.

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