Трамп публично объявил о своей победе на президентских выборах

Дональд Трамп заявил перед своими сторонниками во Флориде о своей «политической победе, которую прежде не знала история США», передало РИА Новости.

Он также назвал достигнутый результат историческим. Трамп пообещал, что время его правления станет «поистине золотой эпохой» в истории Америки. Он добавил, что данная победа была одержана в интересах всех американцев, всего народа.

Ранее о том, что Трамп стал президентом США, сообщило агентство Reuters. Журналисты сослались на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона. Сторонники Трампа уже начали праздновать его победу в предвыборной гонке.

Ранее приводилась оценка ряда СМИ по поводу распределения голосов за кандидатов в президенты со стороны коллегии выборщиков. Дональд Трамп набирает 277 голосов, в то время как Харрис получает только 226 голосов. При этом для победы достаточно 270 голосов, таким образом, Трамп лидирует с заметной форой.