Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах

Для того чтобы получить президентское кресло, одному из претендентов необходимо набрать минимум 270 голосов от выборщиков. В то же время у Дональда Трампа их уже 277, то есть он лидирует даже с небольшим запасом. У Камалы Харрис, представителя Демократической партии, всего 226 голосов от выборщиков.

В то же время букмекеры в Соединенных Штатах стали принимать ставки на Трампа, исходя из вероятности его победы более чем в 98%. Еще несколько часов назад эти шансы были несколько ниже. Так платформа Polymarket подняла шансы Трампа на уровень в 98,9%, хотя раньше они составляли всего 96,6%.

Премьер-министр Венгрии Орбан уже заявил по этому поводу, что Трамп находится «на пути к прекрасной победе». Этот политик давно поддерживает экс-президента. Они созвонились незадолго до выборов, и Орбан приободрил Трампа, пожелав ему удачи.