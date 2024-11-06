Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах
Fox News: Трамп набирает голоса выборщиков, необходимые для победы
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Дональд Трамп по итогам выборов набирает 277 голосов от выборщиков, которые требуются ему для победы. Таков прогноз информационного канала Fox News.
Для того чтобы получить президентское кресло, одному из претендентов необходимо набрать минимум 270 голосов от выборщиков. В то же время у Дональда Трампа их уже 277, то есть он лидирует даже с небольшим запасом. У Камалы Харрис, представителя Демократической партии, всего 226 голосов от выборщиков.
В то же время букмекеры в Соединенных Штатах стали принимать ставки на Трампа, исходя из вероятности его победы более чем в 98%. Еще несколько часов назад эти шансы были несколько ниже. Так платформа Polymarket подняла шансы Трампа на уровень в 98,9%, хотя раньше они составляли всего 96,6%.
Премьер-министр Венгрии Орбан уже заявил по этому поводу, что Трамп находится «на пути к прекрасной победе». Этот политик давно поддерживает экс-президента. Они созвонились незадолго до выборов, и Орбан приободрил Трампа, пожелав ему удачи.